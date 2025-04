Esquema milionário de tráfico internacional de drogas é descoberto pela PF no Pará e Paraná

Um esquema milionário de tráfico internacional de drogas foi descoberto pela Polícia Federal nos estados do Pará e do Paraná. A principal base da quadrilha ficava na cidade de Cascavel (PR). A cocaína vinha do Paraguai em carros de luxo e era armazenada em uma casa que funcionava como uma central de logística do tráfico. De lá, era enviada para várias regiões do país. Foram cumpridos 12 mandados de prisão e 20 de busca e apreensão no Paraná e também no Pará, onde as centrais da quadrilha funcionavam em duas fazendas.



