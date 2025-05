Estado de Alagoas sofre com temporais e interdição de estradas

Várias rodovias de Alagoas amanheceram com trechos bloqueados devido às fortes chuvas dos últimos dias no estado. Galhos de árvores interditaram partes da BR-316, na região metropolitana de Maceió. A orientação é que os motoristas evitem trafegar pelas estradas atingidas. Além dos bloqueios, moradores enfrentaram deslizamentos de terra, alagamentos e, em algumas regiões, houve desabamento de partes de casas.



