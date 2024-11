Estado de São Paulo tem mais de 18 mil vagas de emprego disponíveis

Mais de 18 mil vagas estão abertas no estado de São Paulo. Na Grande São Paulo são mais de 8.000 oportunidades e outras 8 mil no interior. As regiões com maior número de vagas são Campinas e Sorocaba. Há também mais de 1.200 oportunidades no litoral. A demanda é maior por auxiliares de logística, faxineiros e operadores de telemarketing. Informações podem ser obtidas nos postos de atendimento ao trabalhador.