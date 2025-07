Estados Unidos anunciam novos acordos comerciais com Japão, Indonésia e Filipinas

Os Estados Unidos anunciaram novos acordos comerciais com Japão, Indonésia e Filipinas. As negociações foram divulgadas pelo presidente Donald Trump em redes sociais. O Japão vai investir US$ 550 bilhões na economia americana - aproximadamente R$ 3 trilhões - e aceitou uma tarifa recíproca de 15% para importações.



