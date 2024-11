Estrangeiros impedidos de entrar no Brasil ficam alojados de forma precária em Cumbica

Cerca de 200 estrangeiros impedidos de entrar no país estão alojados de forma precária no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Uma mudança na regra de imigração agora impede que eles peçam refúgio aqui, porque, quando embarcaram, não tinham o Brasil como destino final. As pessoas estão amontoadas, dormindo há dias em cima de lençóis e cobertores no chão ou nos bancos.