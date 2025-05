Estudo constata a presença de agrotóxicos na água da chuva de ao menos três cidades de SP

Um estudo da Universidade Estadual de Campinas, no interior de São Paulo, constatou a presença de agrotóxicos na água da chuva em pelo menos três cidades de São Paulo. A pesquisa levanta um alerta sobre o reuso dessa água em atividades domésticas. Entre as substâncias estão herbicidas, fungicidas e inseticidas usados na agricultura, principalmente nas lavouras de cana de açúcar. Os níveis encontrados nas amostras são baixos e não representam risco imediato à saúde, mas a preocupação dos pesquisadores é em relação à exposição prolongada.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!