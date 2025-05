Estudo mostra que SP e PR concentram cidades mais desenvolvidas do país

Um estudo identificou que São Pualo e Paraná concentram as dez cidades com maior desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Águas de São Pedro (SP), São Caetano (SP) e Curitiba (PR) estão no topo do ranking. O levantamento considerou índices de emprego e renda, saúde e educação para compor a lista.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!