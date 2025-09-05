EUA confirmam que caças da Venezuela sobrevoaram navio americano no Caribe

O departamento de defesa dos Estados Unidos confirmou que dois caças da Venezuela sobrevoaram um navio americano no Caribe. O episódio acontece dois dias depois de os Estados Unidos atacarem um barco venezuelano que, segundo o presidente Donald Trump, levava drogas.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!