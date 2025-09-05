Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

EUA confirmam que caças da Venezuela sobrevoaram navio americano no Caribe

O episódio acontece dois dias depois de os Estados Unidos atacarem um barco venezuelano

Boletim JR 24H|Do R7

O departamento de defesa dos Estados Unidos confirmou que dois caças da Venezuela sobrevoaram um navio americano no Caribe. O episódio acontece dois dias depois de os Estados Unidos atacarem um barco venezuelano que, segundo o presidente Donald Trump, levava drogas.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Caribe
  • Donald Trump
  • Estados Unidos
  • Presidente
  • Tráfico de drogas
  • Venezuela

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.