EUA: turbulência em voo deixa mais de 20 feridos

Um avião precisou desviar a rota após enfrentar uma forte turbulência que deixou mais de 20 pessoas feridas, nos Estados Unidos. Equipes de resgate prestaram os primeiros socorros ainda na pista de pouso. O voo havia partido do estado de Utah com destino à Holanda, mas foi redirecionado para um aeroporto em Minneapolis devido à severidade da turbulência. Ao todo, 25 pessoas foram encaminhadas ao hospital. A companhia aérea informou que está investigando as causas do incidente.



