Evento do mercado publicitário marca encontro entre referências do marketing digital

Cerca de 300 profissionais do setor publicitário participaram do Marketing Network Brasil. O evento teve como objetivo discutir parcerias entre o mercado publicitário e grandes empresas. A RECORD foi patrocinadora do evento e apresentou novidades aos participantes. Durante quatro dias, líderes do marketing nacional ampliaram conexões com o mercado publicitário, fortalecendo laços importantes para o futuro do setor.



