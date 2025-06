Evento reúne especialistas ligados aos esportes olímpicos e paralímpicos

Nomes ligados aos esportes olímpicos e paralímpicos, autoridades públicas e representantes do judiciário voltam a se reunir em Brasília nesta quinta-feira (5) para discutir os principais desafios legais do setor esportivo. O primeiro encontro foi nesta quarta (4). O objetivo é construir propostas que possam orientar decisões e práticas no campo esportivo, com foco em segurança jurídica e modernização das leis. Serão analisadas 112 propostas distribuídas em três comissões temáticas, sob coordenação de ministros do superior tribunal de justiça. O encontro que termina nesta quinta-feira, está sendo promovido pelo Conselho da Justiça Federal e marca a realização da primeira jornada de direito desportivo no país.



