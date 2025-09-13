Evento reúne magistrados de países de língua portuguesa

Magistrados de países de língua portuguesa participaram da Conferência Internacional sobre Ética, Tecnologia e o Futuro do Poder Judiciário", em Angola. O evento contou com representantes de várias nações lusófonas, incluindo o Brasil. Entre os assuntos debatidos, estiveram a ética no uso da inteligência artificial, a independência do judiciário e a atuação das associações de magistrados em defesa de direitos fundamentais. O recém-empossado presidente da União Internacional de Juízes de Língua Portuguesa, o brasileiro Geraldo Dutra de Andrade Neto, destacou o papel da instituição.



