Ex-companheira de professora assassinada em São Paulo vira ré no caso

Quatro denunciados pelo Ministério Público de São Paulo viraram réus no caso da morte de uma professora na capital paulista. A ex-companheira da professora Fernanda Bonin está entre os réus na denúncia do Ministério Público, aceita pela Justiça. Ela é apontada pela polícia como mandante do assassinato. Segundo o promotor do caso, os acusados tentaram simular um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Mas, na verdade, a vítima foi atraída para uma emboscada, levada a um local ermo, onde foi morta. O corpo da professora foi encontrado no dia 28 de abril.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!