Ex-companheira de professora encontrada morta se entrega à polícia em São Paulo

A ex-companheira da professora Fernanda Bonin, encontrada morta no dia 28 de abril, se entregou à polícia nesta sexta-feira (9). Fernanda Fazio é suspeita de ser a mandante do crime, e a Justiça já havia decretado sua prisão preventiva. Ela chegou a prestar depoimento na semana passada. Questionada sobre a motivação do assassinato, permaneceu em silêncio. Os investigadores, no entanto, não descartam a possibilidade de que o crime tenha sido motivado por ciúmes ou até mesmo pelo interesse no recebimento de algum seguro. Um homem flagrado por câmeras de segurança saindo do carro da vítima foi preso nesta semana, após a polícia encontrar suas digitais no veículo. Outros suspeitos de participação no crime também já foram identificados.



