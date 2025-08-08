Ex-jogador do Botafogo é preso após atropelar quatro pessoas no Rio de Janeiro

Luan Plácido, de 21 anos, ex-jogador do Botafogo, foi preso após atropelar quatro pessoas no Rio de Janeiro. Duas delas estão internadas em estado grave. O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (8). Depois do acidente, Luan permaneceu no local e prestou socorro. No entanto, de acordo com os policiais, o jogador tentou quebrar uma viatura e pegar a arma de um PM que atendia a ocorrência. Luan foi detido e, na delegacia, agrediu outro policial. Ele vai responder por lesão corporal, desacato e dano ao patrimônio público. A família de Luan diz que ele teve um surto. A polícia investiga se o jogador estava sob o efeito de bebida alcoólica ou drogas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!