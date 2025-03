Ex-policial militar é preso suspeito de se aliar a traficantes do Comando Vermelho no Rio de Janeiro

Um ex-policial militar do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) foi preso suspeito de se aliar a traficantes do Comando Vermelho, no Rio de Janeiro. Segundo a investigação, Ronny Pessanha de Oliveira usava empresas de fachada para lavar o dinheiro do tráfico e oferecia treinamento tático aos criminosos. O suspeito teria feito um acordo com traficantes após a expulsão de milicianos, o que permitiu que ele tivesse o controle de empreendimentos imobiliários na região. Ronny também é investigado pela morte de duas pessoas. Um mandado de prisão foi expedido também contra a mãe do ex-PM, que ainda não foi localizada.



