Ex-presidente da Coreia do Sul é indiciado por abuso de poder após tentativa de impor lei marcial

O ex-presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-Yeol, foi indiciado por abuso de poder. A nova acusação surge depois que o sul-coreano tentou impor uma lei marcial, no final do ano passado. O decreto durou apenas seis horas, antes de ser derrubado pela oposição. O político já teve o impeachment confirmado. Se for condenado por insurreição, pode enfrentar prisão perpétua ou pena de morte.



