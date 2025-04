Ex-presidente Jair Bolsonaro é internado após passar mal no Rio Grande do Norte

O ex-presidente Jair Bolsonaro precisou ser internado depois de passar mal no Rio Grande do Norte. Ele está em um hospital de Natal (RN), para onde foi levado às pressas de helicóptero. Bolsonaro foi socorrido após sentir fortes dores abdominais, causadas por um novo episódio de obstrução intestinal. No momento em que se sentiu mal, ele cumpria agenda política na cidade de Santa Cruz (RN) e foi levado ao hospital escoltado pela Polícia Militar. Em nota, a direção do hospital disse que Bolsonaro passou por exames, está sem dor e, por hora, está descartada a necessidade de uma nova cirurgia.



