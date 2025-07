Ex-servidor da Assembleia Legislativa do Goiás é preso suspeito de planejar sequestro de empresário

Josemar Alencar, um ex-servidor da Assembleia Legislativa de Goiás, foi preso, nesta quinta-feira (3), suspeito de planejar o sequestro de um empresário. Segundo a polícia, o empresário de São Paulo estava em Goiânia, no mês de junho, a convite do suspeito para fazer uma negociação. Ele foi rendido e obrigado a fazer transferências bancárias. Josemar foi exonerado depois do crime e viajou para Miami, nos Estados Unidos. No entanto, a Polícia Federal comunicou as autoridades dos EUA, que impediram a entrada dele no país. Alencar foi deportado e preso em Brasília.



