Exame confirma que arma encontrada com empresário foi usada no assassinato de gari em BH

A arma utilizada no assassinato do gari Laudemir Fernandes, em Belo Horizonte (MG), foi a mesma encontrada no apartamento do empresário Renê da Silva, apontado como suspeito de cometer o crime. O exame de balística confirmou que a bala que atingiu a vítima partiu da arma apreendida com o suspeito. A Justiça já autorizou a quebra do sigilo telefônico do empresário, que foi reconhecido por testemunhas durante depoimentos. O gari foi morto a tiros depois de uma briga de trânsito. Renê da Silva, que é marido de uma delegada de polícia, está preso e nega que tenha cometido o crime.