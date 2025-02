Exames de urina detectam presença de arsênio em mais três vítimas no caso do bolo envenenado

Os exames de urina realizados pelo Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul detectaram a presença de arsênio no marido, filho e sogra de Deise Moura dos Anjos, mulher que foi presa no caso do bolo envenenado em Torres (RS). Todos estão vivos. Análises adicionais sobre as amostras ainda estão sendo feitas e devem ser concluídas até o final de semana. Deise é investigada por matar quatro pessoas e por outras três tentativas de homicídio ligadas ao bolo envenenado.