Exército de Israel anuncia pausa diária em ataques para a entrada de ajuda humanitária em Gaza

O Exército de Israel anunciou uma pausa diária de dez horas nos ataques à Faixa de Gaza. O objetivo é permitir a entrada de ajuda humanitária de forma segura. De acordo com as forças israelenses, a trégua acontece em três regiões de Gaza. No último domingo (27), a Jordânia e os Emirados Árabes foram autorizados a enviar 25 toneladas de ajuda através de paraquedas.



