Explosão de cilindro mata funcionário de fábrica em Campo Largo (PR)

Um cilindro de gás explodiu e matou um funcionário de uma empresa no município de Campo Largo, região metropolitana de Curitiba (PR). Outras duas pessoas ficaram feridas. O Corpo de Bombeiros confirmou que a explosão foi causada pela ruptura de um cilindro de gás, durante uma recarga de oxigênio. As circunstâncias do acidente são investigadas. Um dos sobreviventes foi socorrido em estado grave e o outro sofreu apenas ferimentos leves.



