Explosões em Brasília alteram agendas no STF e no Congresso nesta quinta (14)

As explosões que aconteceram na Praça dos Três Poderes, na noite de quarta-feira (13), alteraram a rotina de Brasília. Um artefato foi desativado pela polícia durante a madrugada. As sessões do Congresso Nacional estão suspensas e o Supremo Tribunal Federal não terá atividades até às 12h. O homem responsável por detonar os explosivos foi encontrado morto.