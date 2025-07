Exportação de carne bovina para os Estados Unidos recua após recorde

A venda de carne bovina do Brasil para os Estados Unidos caiu mais de 60% em junho em comparação ao recorde registrado em abril. A Associação de Exportadores de Carne diz que a queda no período é considerada pequena e dentro da média, mas há um receio do setor de que a expectativa de crescimento para o segundo semestre não aconteça por conta das tarifas anunciadas pelo presidente americano Donald Trump.



