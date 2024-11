FAB intercepta avião que vinha do Peru após descumprir determinações da Defesa Aérea do Brasil

Duas aeronaves da FAB foram acionadas às 10h50 quando um voo clandestino vindo do Peru foi detectado pelos radares brasileiros. Depois de receber vários avisos e sem intenção de colaborar, o piloto fez um pouso forçado em uma área descampada no município de Lábrea, no Amazonas, perto da rodovia transamazônica. As investigações apontam que o criminoso fazia o transporte ilegal de drogas. O suspeito colocou fogo no avião antes de tentar fugir, mas foi capturado e preso em flagrante.