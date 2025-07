Facção criminosa é alvo de operação contra roubo de cargas e veículos no Rio de Janeiro

Um desmanche irregular foi fechado e 12 veículos roubados foram recuperados durante uma operação contra a segunda maior facção criminosa do Rio de Janeiro. Segundo as investigações, o grupo é ligado ao Terceiro Comando Puro. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na Comunidade da Primavera, na zona norte da cidade. Os agentes localizaram o desmanche, recuperaram os veículos e encontraram uma estufa com grande quantidade de maconha dentro de uma casa. Um homem foi preso na ação.



