Famoso por trabalhos com Michael Jackson e Frank Sinatra, produtor Quincy Jones morre aos 91 anos

O produtor musical Quincy Jones morreu no domingo (3), aos 91 anos, nos Estados Unidos. Ele foi compositor e produtor musical. Recebeu 28 prêmios Grammy ao longo de sua carreira. Trabalhou com artistas como Frank Sinatra e Michael Jackson. Participou da produção do consagrado disco Thriller, do rei do POP. Em 1985, organizou a gravação do projeto We Are The World para combater a fome na África.