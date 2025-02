Fãs, amigos e familiares se despedem de Léo Batista, no Rio de Janeiro

Fãs, amigos e familiares se despediram de Léo Batista, um dos maiores nomes do jornalismo esportivo do país. O velório foi na sede do Botafogo, em uma cerimônia aberta ao público. Léo morreu no último domingo (19) aos 92 anos, por causa de um câncer no pâncreas. Ele nasceu em Cordeirópolis, no interior de São Paulo, e teve uma carreira de mais de 70 anos.O início foi no rádio e depois na televisão, tendo ficado conhecido como a voz marcante. Léo Batista cobriu 13 Copas do Mundo e 13 edições de Jogos Olímpicos.