Federação das Indústrias do Rio de Janeiro reage com preocupação após tarifas dos EUA

Embora o governo americano tenha poupado produtos como o petróleo bruto, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro reagiu com preocupação. Segundo a federação, o impacto será sentido em um curto prazo por 60% das indústrias locais, principalmente na queda de receita. O impacto também deve refletir no número de postos de trabalho, já que 42% dos empresários manifestaram a possibilidade de redução de vagas.



