Fenômeno luminoso aparece no céu e alerta especialistas para chance de meteoro

Um clarão no céu, semelhante a uma bola de fogo, chamou a atenção em diversas regiões do país agora à noite. O fenômeno foi registrado no Distrito Federal e em cidades de Goiás e Minas Gerais. Ainda sem confirmação oficial, as imagens sugerem que o objeto pode ser um meteoro, mas, segundo especialistas, também existe a possibilidade de ser lixo espacial, como destroços de satélites ou foguetes. Não há relatos de danos ou impactos causados.



