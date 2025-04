Feriado deve ter frio em São Paulo e tempo aberto no Rio

A previsão do tempo indica uma frente fria atravessando o Brasil durante o feriado prolongado. Em São Paulo , as temperaturas devem ser mais baixas. No Rio de Janeiro , o céu deve ficar um pouco mais nublado, com temperatura entre 17 e 29 graus, mas o cenário pode melhorar até sábado, quando se espera máxima de 31 graus. Mão há previsão de chuvas na capital fluminense entre quinta e domingo.



