São Paulo emitiu um alerta para chuva forte em todo o estado, com foco na região metropolitana e no litoral norte a partir da tarde desta segunda (28). A Defesa Civil solicitou atenção dos moradores das áreas de encosta devido ao risco de deslizamentos de terra.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!