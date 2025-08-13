Trem com 35 vagões descarrila no Texas, nos Estados Unidos
Acidente ocorreu em área rural; trem transportava material perigoso, segundo autoridades
Um trem com 35 vagões descarrilou no Texas, nos Estados Unidos. Os vagões saíram dos trilhos perto de uma área rural. De acordo com as autoridades, o trem transportava um material perigoso, mas não foram dados maiores detalhes. O incidente provocou um princípio de incêndio. Ninguém ficou ferido.
