Trem com 35 vagões descarrila no Texas, nos Estados Unidos

Acidente ocorreu em área rural; trem transportava material perigoso, segundo autoridades

Boletim JR 24H|Do R7

Um trem com 35 vagões descarrilou no Texas, nos Estados Unidos. Os vagões saíram dos trilhos perto de uma área rural. De acordo com as autoridades, o trem transportava um material perigoso, mas não foram dados maiores detalhes. O incidente provocou um princípio de incêndio. Ninguém ficou ferido.

