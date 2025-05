Feriado prolongado promete atrair milhares de turistas no Rio de Janeiro

O feriado prolongado também promete movimentar o Rio de Janeiro. Só na rodoviária, a expectativa é que mais de 240 mil pessoas passem pelo local. A maior parte dos turistas chegam de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Distrito Federal Já o Aeroporto Internacional Tom Jobim tem previsão de receber mais de 360 mil passageiros em mais de 4 mil voos previstos. A média de ocupação da rede hoteleira está em 86%. O feriado também deve movimentar as estradas. Segundo a concessionária responsável pela ponte Rio-Niterói, a expectativa é que mais de 800 mil veículos cruzem a via nos dois sentidos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!