Fila do INSS tem quase dois milhões de pessoas à espera de benefício

O número de pessoas na fila para receber benefícios do INSS chegou a 1,98 milhão, de acordo com o boletim estatístico da Previdência Social atualizado até novembro de 2024. Este é o maior número registrado desde janeiro de 2020. O aumento da espera é atribuído à greve de mais de dois meses dos servidores e peritos do órgão.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!