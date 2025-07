Uma nova frente fria deve afetar a região sul do Brasil neste fim de semana. As temperaturas devem começar a cair nesta sexta-feira (18) e podem ficar abaixo de zero nas regiões da Serra do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. O ar gelado também se espalha pelo Sudeste e Centro-oeste.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!