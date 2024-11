Final da Libertadores entre Atlético-MG e Botafogo mobiliza torcidas rumo a Buenos Aires

Pela primeira vez, clubes brasileiros disputam a final da Libertadores na Argentina. A decisão é neste sábado (30), em Buenos Aires. Enquanto o Atlético-MG está em busca do seu segundo título de Libertadores na história, o Botafogo quer levantar a taça pela primeira vez. No Aeroporto do Galeão, as companhias aéreas tiveram que planejar viagens extras para a capital argentina. Só nesta sexta (29), 12 voos adicionais partiram do Rio, lotados de botafoguenses. Do outro lado, 250 torcedores do Galo estão na estrada. A Polícia Rodoviária Federal prometeu reforçar a segurança nas rodovias usadas pelos torcedores do Rio e de Minas Gerais.