Flamengo fecha com meio-campista espanhol Saúl para ocupar a vaga deixada por Gerson

O Flamengo acertou a contratação do meia espanhol Saúl, que estava no Sevilla, da Espanha. Conforme divulgado pelo Rubro-Negro, o jogador realizará exames médicos na manhã de quarta-feira (23) e, em seguida, se reunirá com o diretor técnico de futebol do clube, o português José Boto, no CT George Helal. Saúl será o substituto de Gerson, vendido para o Zenit, da Rússia.



