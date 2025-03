Flávio Dino critica lei ultrapassada e defende regulamentação das redes sociais no Brasil

Em um encontro na Fiesp, o ministro do Supremo Tribunal Federal Flávio Dino defendeu a regulamentação das redes sociais. O ministro citou a responsabilidade do STF em julgar processos que envolvem empresas de tecnologia com uma lei ultrapassada, de 2014, uma vez que a nova regulamentação ainda está em análise no Congresso. Dino ainda falou sobre o julgamento da suposta tentativa de golpe de Estado.



