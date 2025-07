Fluminense enfrenta o Cruzeiro no Maracanã pelo Brasileirão

Fluminense e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (17), a partir das 19h30, no Maracanã, em duelo válido pelo Brasileirão. A partida terá transmissão da RECORD, R7 e PlayPlus. O time mineiro chega embalado, com 13 jogos de invencibilidade, ocupando a vice-liderança da competição. Já o Fluminense, que recentemente disputou o Mundial de Clubes, volta suas atenções para o campeonato nacional. Além da disputa pelos três pontos, o jogo pode marcar a despedida da torcida carioca ao meia colombiano John Arias, que tem acerto encaminhado para defender o Wolverhampton, da Inglaterra.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!