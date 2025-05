Foragido desde 2017, homem apontado como líder da facção criminosa PCC é preso em São Paulo

Um homem apontado como chefe do PCC foi preso, em São Paulo. Ele estava foragido havia 8 anos. Segundo os investigadores, ele controlava o tráfico de drogas no estado de São Paulo. A prisão de Marcelo Lucio Paulino aconteceu no apartamento dele, zona leste da capital paulista. Foram apreendidos dois celulares, que devem ajudar nas investigações da polícia. Maguegue, como é conhecido, supervisionava toda a cadeia logística das drogas e, com o dinheiro arrecadado, financiava ações da facção. Ele confessou que usava uma identidade falsa para despistar a polícia. A ficha criminal dele inclui tráfico, roubo, sequestro, formação de quadrilha e participação em rebelião. Essa é a 12ª vez que o traficante é preso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!