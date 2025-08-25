Foragidos de Mato Grosso são presos no Rio de Janeiro

Três foragidos da Justiça do Mato Grosso foram presos, nesta segunda-feira (25), no Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar, eles teriam ligação com o Comando Vermelho. Um deles, identificado como Bruno Ojeda, seria um dos chefes da facção na região Centro-Oeste e teria organizado uma fuga de um presídio em Mato Grosso. O trio foi detido no último domingo (24) depois de voltar da praia. Eles estavam hospedados em um hotel em Copacabana, zona sul do Rio. Nos últimos seis anos, pelo menos 90 traficantes de outros estados foram presos ou mortos no Rio.