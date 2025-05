Força Aérea paquistanesa derruba cinco jatos indianos em retaliação a ataque na Caxemira

A Força Aérea paquistanesa derrubou cinco jatos indianos em retaliação a um ataque que deixou ao menos oito mortos na região da Caxemira, onde várias explosões foram ouvidas. Segundo Nova Déli, o bombardeio atingiu alvos terroristas e é uma resposta a um atentado que deixou 26 mortos no lado indiano da região, no mês passado. A Caxemira é alvo de disputa entre Índia e Paquistão desde 1947.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!