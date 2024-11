Força-tarefa afasta oito policiais investigados por ligação com delator do PCC, executado em SP Eles já eram investigados por denúncias de que trabalhavam como segurança particular do empresário executado

Boletim JR 24H|Do R7 12/11/2024 - 17h02 (Atualizado em 12/11/2024 - 17h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share