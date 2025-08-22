Força-tarefa prende 13 e apreende menor em ação contra o crime organizado no RS e em SC

Treze pessoas foram presas e um menor apreendido nesta sexta-feira (22) durante uma operação no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Todos são suspeitos de envolvimento com homicídios e tráfico de drogas. A ação também cumpriu 58 mandados de busca e apreensão em pelo menos cinco cidades. Segundo a investigação, o objetivo é enfraquecer facções criminosas e reduzir os índices de criminalidade na região. A força-tarefa já prendeu 258 pessoas nas últimas 24 horas.



