Formação de ciclone extratropical ameaça estados do sul do país

A formação de um ciclone extratropical deve provocar temporais com ventos de até 90 km por hora nos estados do sul e em Mato Grosso do Sul. A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta para possíveis transtornos devido às rajadas de vento. Os efeitos podem incluir quedas de árvores, destelhamentos e danos à rede elétrica. O mar também pode ficar agitado, representando risco para embarcações e estruturas próximas às praias.



