Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Formação de ciclone extratropical ameaça estados do sul do país

Defesa Civil de SP alerta para ventos de 90 km/h e riscos à segurança

Boletim JR 24H|Do R7

A formação de um ciclone extratropical deve provocar temporais com ventos de até 90 km por hora nos estados do sul e em Mato Grosso do Sul. A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta para possíveis transtornos devido às rajadas de vento. Os efeitos podem incluir quedas de árvores, destelhamentos e danos à rede elétrica. O mar também pode ficar agitado, representando risco para embarcações e estruturas próximas às praias.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Defesa Civil
  • Mato Grosso do Sul
  • São Paulo (Cidade)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.