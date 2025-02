Forte calor que atinge o RJ pode ser responsável pelo aumento no número de mortes

O forte calor que atinge o Rio de Janeiro pode elevar as taxas de mortalidade, segundo uma pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz. O estudo alerta que idosos e pessoas com condições crônicas, como diabetes, hipertensão, Alzheimer e insuficiência renal, estão em maior risco. Foram analisados registros de quase 500 mil mortes naturais entre 2012 e 2024, conforme os níveis de calor definidos pela Prefeitura do Rio. O nível 4 está vinculado a um aumento de 50% na mortalidade por essas doenças entre idosos.