Forte chuva de granizo causa estragos na região metropolitana de Belo Horizonte (MG)

Uma forte chuva de granizo causou estragos na região metropolitana de Belo Horizonte (MG). Em Ibirité, um telhado foi parar no meio da rua. A estrutura chegou a derrubar um poste. Em Divinópolis, motoristas tiveram que enfrentar as ruas que ficaram alagadas. No sul de Minas, um córrego transbordou na cidade de Passos. Apesar dos transtornos causados, não houve vítimas.