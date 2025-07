Forte nevasca deixa cerca de 60 caminhoneiros presos em rodovia entre a Argentina e o Chile

Cerca de 60 caminhoneiros brasileiros estão presos em uma rodovia entre a Argentina e o Chile por causa de uma forte nevasca. As imagens mostram que a neve tomou conta da estrada. Alguns motoristas conseguiram se abrigar em um posto, mas eles têm enfrentado as condições impostas pela altitude e as temperaturas de até -17ºC.



